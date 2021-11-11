世盃外︱伊東純也奠勝　日本作客挫越南　國足首派3入籍兵齊正選 (22:13)

因應足球是11人對11人的運動，日本將11月11日稱作「足球之日」，日本隊今年就剛巧在「足球之日」出戰世盃外作客越南。縱使「藍武士」有11名外流歐洲聯賽的國腳，在賽前兩天深夜才抵埗歸隊，但今仗正選跟上仗2：1擊敗澳洲隊時只有一個變動，由川崎前鋒後衛山根視來取代受傷的酒井宏樹出任右閘。主場的越南隊由64歲韓國籍教練朴恆緒領軍，正選有兩名5年前曾在日乙球隊落班的阮公鳳及阮俊英。

日本對越南往績3戰全勝，對上一次交手為2019年亞洲盃8強小勝1：0，今仗17分鐘亦先開紀錄，藉南野拓實在反擊左路突破傳中，伊東純也門前撞射得手，領先1：0。這名現效力比甲球隊亨克的翼鋒於39分鐘曾在左路切射得手，但球證翻看視像裁判（VAR）後判隊友越位而入球無效。「藍武士」全場控球率高達68%，但下半場未能增添比數，最終維持小勝1：0完場，由於B組榜首兩隊沙特阿拉伯隊作客0：0悶和澳洲隊，令兩連勝5戰9分的日本隊，追至分別落後4分及1分。

A組方面，韓國隊憑英超球隊狼隊前鋒黃喜燦在上半場射入12碼奠勝，主場以1：0小勝阿聯酋隊，同日伊朗隊作客在補時階段連入兩球，戲劇性地以2：1反勝黎巴嫩隊，賽後5戰13分，領先「太極虎」2分續排榜首。

另邊廂，中國隊今晚11時在阿聯酋中立場對阿曼隊，正選將首次同時派出3名入籍兵，包括阿蘭、洛國富及蔣光太，前兩者將聯同武磊攻堅，另一入籍前鋒艾克森先列後備。中國隊於B組4戰1勝3負3分排第5，主教練李鐵在賽前表示，若要保留晉級機會（至少排第3再踢附加賽），今仗面對6分的阿曼隊必須全取3分不容有失。

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