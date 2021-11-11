港足︱朝鮮前帥安達臣稱將接掌港足　貝鈞奇確認新帥最快月底到港 (17:50)

港足戰畢世界盃外圍賽後，芬蘭籍主教練麥柏倫未獲續約，今年6月約滿後，足總隨即展開全球招聘，行政總裁譚秋朗上月初透露已選出最合適人選及開出聘約。足球轉會消息網站《transfermarkt》德國版昨報道，安達臣已向該網站確認將出任港隊主教練。此前亦有挪威及韓國傳媒先後披露，這名朝鮮隊前主帥將會執教港足。

安達臣於2016年5月起執教朝鮮隊接近兩年，是朝鮮隊史上首名外籍教練，之後接掌韓職球隊仁川聯，不過僅執掌不足一年就被辭退，於2019年4月賦閒至今。他回應《transfermarkt》時說：「作為教練，沒有比閒賦在家感覺更差。當我收到香港足總查詢時，立即就想嘗試，過程中與足總洽談建立互信，以及這裏的可持續發展，讓我留下深刻印象。」

他又稱，短期目標會爭取獲得2023年亞洲盃決賽周席位，並了解香港足總希望打入2034年世界盃決賽周的長遠計劃，認為需要有全面發展概念才有機會成功。亞洲盃外圍賽延期後，港足預定明年6月才出戰外圍賽第3圈，新帥將有半年時間備戰。值得一提的是，安達臣於2018年3月約滿離任朝鮮隊後，當時有挪威傳媒報道他有興趣執教港足，而他在朝鮮隊任內曾兩度來港出戰，包括2016年11月東亞盃外圍賽及2017年6月的亞盃外。

香港足總回覆本報查詢時稱暫未有回應，有最新消息會再作公布，但足總主席貝鈞奇確認，雙方基本已達成共識，進度「八八九九」，目前只待談妥合約條文細節後，這名港足新帥最快本月底抵港，連同隔離將於下月才可公開亮相。他認為，安達臣執教經驗豐富，曾出任朝鮮隊主教練及熟悉亞洲足球。此前有報道指，港足主帥最後3名人選中，安達臣是大熱門，其餘二人為曾教菲律賓隊及蒙古隊的德國籍教練米高韋斯，以及本地教練郭嘉諾。

58歲的安達臣是挪威前國腳前鋒，為國家隊上陣27次入5球，球員時代曾效力紐倫堡、法蘭克福、杜塞爾多夫及漢堡等德國球隊，曾於1989/90年球季為法蘭克福攻入18球成為德甲神射手。他在掛靴後曾接過現任利物浦領隊高普的帥印，於2008/09年球季在德乙執教緬恩斯一季，成功協助升班。

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