英超丨哥迪奧拿稱難阻巴塞搶人　疑暗示史達寧勢投沙維麾下 (22:14)

哥迪奧拿說：「若巴塞隆拿對任何球員有興趣，我相信他們能手到拿來，巴塞總是一間具吸引力的球會。這城市、球會和歷史，永遠能吸引球員加盟。若他們想簽入其中一個曼城球員，定會展開收購行動，而且能利用媒體影響力，使獵物到手，巴塞就是可以做他們想做的事情。」

曼城翼鋒史達寧今季不受哥帥重用，9次英超上陣只曾三度擔正，沙維入主巴塞前，已傳出他很欣賞這名26歲英格蘭國腳，又據報願意付轉會費，再以中場法蘭基迪莊為交易籌碼。事實是史達寧早前接受《金融時報》訪問時說：「若有機會去其他地方爭取更多上陣時間，我是會接受的。」巴塞今夏已從曼城簽入前鋒阿古路和守將艾利加西亞。

此外，阿士東維拉新帥大熱門謝拉特據報有意走馬上任。這名41歲利物浦名宿執教格拉斯哥流浪踏入第4季，去季帶領球隊重奪蘇超冠軍。另外，蘇格蘭隊名宿麥哥斯特暫成格流新帥大熱門。

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