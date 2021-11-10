世盃外｜國足身價為阿曼三倍　明晚交手不容有失　武磊福地爭入球 (21:10)

國足在世盃第3圈外圍賽B組戰畢4仗，僅曾險勝榜尾的越南隊，明晚面對曾爆冷擊敗日本隊的阿曼隊，形勢不樂觀。由於內地多地疫情重現，國足今期兩場世盃外主場賽事均改至阿聯酋沙迦市舉行，不過首席射手武磊表明全隊上下都放鬆了心情，希望在沙迦這福地爭取入球擊敗對手，又明言「來到這階段，沒有一支球隊是容易對付的，若想保持出線希望，只能每仗都全力爭勝」。

據內媒新浪體育引述《廣州日報》統計，國足全隊身價1910萬歐元（約1.72億港元），是阿曼隊的610萬歐元（約5500萬港元）三倍，國足最高身價的武磊及入籍兵艾克森，料是役續在鋒線掛帥攻堅，主帥李鐵又透露另外兩名巴西入籍兵阿蘭及洛國富在操練時表現不俗，暗示是役或獲任正選。至於同組的日本隊明晚作客越南隊，「藍武士」暫僅以4戰6分排第4，若要爭取前兩名直接出線，同樣不能再有差池。

另外，效力波圖的伊朗國腳前鋒達利美，早前於個人社交網公開批評國家隊主帥，結果意外地落選今期世盃外名單，當地傳媒評論估計，伊朗足協是因此事暫拒對方於門外，料下期會重返大軍。伊朗隊在A組4戰10分居首，出線形勢樂觀。

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