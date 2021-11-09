籃球銀牌｜南華挫滿貫衛冕 楊和臨危受命取24分未滿足 盼改善防守迎甲一 (22:26)

「紅綠大戰」今晚於灣仔修頓室內場上演，因屬近兩年來首場銀牌終極決賽，吸引近2000名球迷入場。今屆全勝晉級的「紅軍」南華，續以主力惠龍兒、梁兆華等正選，但陣容缺少因賽前訓練傷鼻骨的控衛羅意庭。滿貫則有倒戈的蔡再懃領軍，但與方誠義、歐陽維江等開賽初段即陷劣勢，被朱亮與控衛小將張延隆聯手拉開7分優勢。滿貫隨後有歐陽維江外線得手，追至只落後4分，但梁兆華與朱亮接連以3分球回敬，令「綠軍」首節落後14：23。

南華於第2節初段一度拉開14分差距，收起惠龍兒、梁兆華等主力，換入葉耀邦、曾湛元等小將，但變陣未奏效，連番失誤被追近，直至末段藉余理洋的3分球，半場保住35：28的領先優勢。滿貫其後再藉外線火力緊追南華，亦多次博得犯規，但罰球命中率極低，未能追近比數。兩軍戰至第4節變得緊湊，滿貫尾段有張偉康射入3分球兼博得犯規，再有何倚楊射入3分球，追成59：59追成59：59，但南華隨即有張延隆兩罰全中，加上乘對手隊犯滿額，最終以71：59取勝；滿貫的蔡再懃則獲全隊最高的13分。

本地籃壇因疫情休戰近兩年，南華苦等多時終再奪新季錦標，亦是這支勁旅近5屆銀牌賽事第4冠。後衛楊和獨取全場最高的24分，他賽後卻未滿意表現，「老實說被追平之後，我心態算是較平靜，只想去做好每一球。不過，球隊之後還有聯賽目標，若能夠做好防守，我們可以擊敗任何對手，否則就像今仗一樣，任何人都有機會打低我們，所以必須加以改善」。主力梁兆華表示，甲一聯賽料於下月展開，球隊贏得今季首冠後，仍需提升穩定性，「如何加強戰術流暢度，穩定地打出水準，是我們必須要研究的，而且大家都有不少傷病，希望把握一個月去做好準備」。

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