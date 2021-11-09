英超｜賀維掌紐卡素毋懼挑戰　勢斟舊部尼敦阿基 (18:51)

接替布魯士掌帥並簽約兩年半的賀維，稱已準備好接受挑戰，冀帶領球隊取得成功。《太陽報》等報道，曼城擬籌集資金收購祖雲達斯後衛馬菲斯迪歷特，因此或出售曾與賀維在般尼茅夫共事的後衛尼敦阿基，意味兩人有機會在紐卡素故劍重逢。同樣曾與賀維合作的般尼後衛達高斯基，以及巴塞隆拿射手奧士文尼迪比利及菲臘比古天奴，亦有望在冬季轉會窗加盟。

此外，銳意大展拳腳的「喜鵲」，亦積極尋找新任體育總監。網站90min稱人選之一、阿積士總監奧華馬斯無意離隊，「喜鵲」隨即斟介曾在車路士任職的艾曼拿路。這名尼日利亞前國腳在2017年疑因與車路士高層意見不合請辭，加盟後或主管紐卡素的轉會政策。

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