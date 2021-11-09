英超｜曼城前青年軍去年自殺亡　父質疑球會解約後欠支援 (21:01)

Jeremy Wisten於2018年膝部重創，養傷5個月，再於翌年6月不獲續約後離隊。他去年10月在曼市家中離世，終年18歲。曼徹斯特死因裁判法庭今日裁定，他是死於自殺。英國廣播公司（BBC）報道，其父在庭上透露兒子曾向多間球會傳短片，尋求試腳機會，又稱曼城曾答應為他安排比賽，好讓其他球會得以了解兒子的實力，但他表示曼城未有兌現承諾，對兒子的支援亦不足，「他（兒子）自覺在尋找新球會上，沒從曼城得到足夠的支援」。

據報Jeremy Wisten生前視曼城昔日名將高柏尼為偶像，其離世消息傳出後，球圈響起關注青年球員情緒健康的聲音。Jeremy Wisten的父親在庭上亦稱，兒子受傷時經歷高低起跌，但成熟地走出難關，難以相信他會選擇結束生命。曼城青訓總監韋確斯在聆訊時表示，傷患並非沒與Jeremy Wisten續約的原因，自己過去要在會議通知年輕球員解約，當晚均會難受致失眠。

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