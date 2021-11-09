英超︱蘇斯克查趁國際賽回鄉　里奧費迪南勸前隊友「昂首離開」 (17:30)

曼聯各項賽事過去10仗成績為3勝2和5負，當中主場「雙紅會」及曼市打吡均被技術性擊倒，落後榜首的車路士9分，蘇斯克查領軍再次飽受抨擊。緊接未來逾一周將是國際賽周，蘇斯克查近日被發現手持一個大袋到機場，並面帶笑容，據報他今次趁機回挪威老家與家人團聚放假。雖然這名48歲紅魔名宿的帥位最近多次有危機，但據英國《天空體育》報道，曼聯高層未有打算在國際賽期間易帥，蘇帥如無意外可在國際賽周後繼續領軍英超作客屈福特。

不過，更衣室已有一種不信任氛圍，球員對戰術抱有疑問，亦認為蘇帥沒有能力扭轉現時頹勢。《ESPN》引述消息報道，蘇斯克查等教練團已簽長約，曼聯會方傾向蘇帥至少留隊至季尾，但若果在歐聯戰績有所差池，以及未能取得下季歐聯資格，球會仍有可能解僱蘇斯克查。

蘇斯克查自2018年12月起執教曼聯快將3年，但任內未能贏得任何錦標，今年在主場賽事輸了8仗。雖然他仍獲加利尼維利及舒米高等名宿兼前隊友力撐，但另一前隊友、曼聯前隊長里奧費迪南轉投「反蘇」陣營，他在其網上節目開腔，「我們本來對今季充滿憧憬，特別是在轉會市場作出一些令人振奮的收購。不過，開季至今落差太大，我在現時的曼聯看不到有任何由領隊制訂的足球哲學和理念，令我思考他能否帶領曼聯贏得錦標？我不肯定他能做到。我認為蘇斯克查應該要離開了，至少現在可以昂首離開。實際上他已經完成應要做的工作，回來後曾為球迷重拾希望，近兩、三年想再次觀看曼聯的比賽。」

里奧費迪南同時指出，蘇斯克查缺乏領隊應有威嚴，不能令球員感到畏懼，「球員不願在比賽全力奔跑，不願盡力搶走對方用球。我認為他們沒有尊重領隊，就像根本不怕蘇斯克查。每個在英超取得成功的領隊，都能讓球員感到畏懼。當年費格遜在任時，正如碧咸及傑斯，無論他們是超級球星或老大哥都不敢在場上偷懶，因為知道這樣將會受到責備及坐冷板，這就是威嚴」。

另邊廂，曼聯中場保羅普巴返回國家隊操練時拉傷右大腿肌肉，已退出法國隊今輪世界盃外圍賽大軍。另一「魔兵」拉舒福特連同修咸頓中場禾特普斯均因病退出英格蘭隊，領隊修夫基在補選首度徵召了阿仙奴21歲中場伊美路維。

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