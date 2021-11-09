意甲｜舒夫真高接掌熱拿亞後首操　擬借用普列錫及辛真高救亡 (16:22)

開季12戰僅1勝、暫列第17位的熱拿亞，上周六（6日）解僱第4次執教球隊的巴拉甸尼後，隨即宣布烏克蘭隊舒夫真高接掌帥印，並簽約至2024年，是這名AC米蘭名將退役後首次執教球會。今夏歐洲國家盃後離任烏克蘭隊主帥的「軍刀」，昨抵達球隊的薛洛利尼訓練基地，與球會高層及教練團成員巡視設施。不過，門將沙華托尼施利古等球員正出戰國際賽，「軍刀」料至下周才可與全體球員會面，上任後亦料續用3-5-2陣式。

意大利傳媒報道，「軍刀」執教熱拿亞前曾要求高層將陣容年輕化，加上射手彭迪夫及迪斯度等已不復當年勇，換血勢在必行。在車路士不獲重用的美國國腳基斯甸普列錫，據報獲「軍刀」青睞，或以借將身分加盟。曾與舒夫真高在烏克蘭隊共事的曼城後衛辛真高，今季在英超僅上56分鐘成邊緣人，亦有望外借加盟。

🔴🔵🇺🇦 Il primo giorno di mister #Shevchenko al Signorini. pic.twitter.com/qvvbpp5PtY — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 8, 2021

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