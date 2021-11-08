西甲丨沙維亮相魯營晤千計巴塞球迷　冀勝出所有比賽　承諾「取回失去的東西」 (21:46)

巴塞隆拿新帥沙維今晚（8日）在會長拿樸達陪同下，於魯營球場與球迷及傳媒見面。這名41歲球會名宿強調，將盡力達到支持者的期望，又稱球隊「難以接愛和波及落敗，必須勝出所有比賽」。
沙維在魯營球場內向以千計的球迷說：「我不想情緒激動，但我確實是，我起雞皮疙瘩了。巴塞隆拿是世上最大的球會，我將努力工作以達到你們的期望。巴塞隆拿不能接受和波或失敗，必須勝出所有比賽。」他又稱自己已為執教巴塞準備就緒，並說：「我的（巴塞隆拿）DNA並沒改變。我們的比賽須掌握主動權、控球在腳、創造機會和充滿張力。我們的使命是取回許多失去的東西。」另外，巴塞前帥、現為曼城領隊的哥迪奧拿亦返回母會，支持沙維回巢執教。
巴塞現於西甲以12戰得17分排第9位，分別被榜首皇家蘇斯達及次席皇家馬德里拋離11分及10分，在歐聯分組賽則以4戰得6分名列E組次席。另外，巴塞日前在聯賽被切爾達逼和3：3一仗，除有前鋒安素法迪觸傷腿筋外，中堅艾利加西亞及中場尼高干沙利斯，亦分別證實小腿和肌肉受傷。
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