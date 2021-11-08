網球丨佐高域巴黎大師賽封王　37奪千分賽超拿度成史上之冠（附精華） (18:17)

佐高域日前已篤定年終男單世界排名第一，成為史上首位在7個年度當上世界一哥的球手。這名34歲塞爾維亞名將，今晨（8日）於巴黎大師賽決賽面對衛冕的俄羅斯名將麥維迪夫，首盤先輸4：6，及後站穩陣腳後不時把握機會網前得分，加上首發及接首發得分率均遠贏對方，最終連贏兩盤6：3反勝，第37次在千分級別賽事揚威，超越36次的拿度成為史上之冠。

賽後兩人互褒對方，佐高域表示：「自從在美國公開賽不敵對方（麥維迪夫）後，我不斷研究他的打法，在多個細節上作了針對性調整。這一仗亦證明要打敗他，一點也不易！」而麥維迪夫亦大讚對方：「每次面對佐高域，我都知道一定不會與上次的打法相同，這亦證明了他的級數就是不一樣。如今他的成就已毋庸置疑，即使有不少人不喜歡，但我相信當他退役後，這些人會開始明白，佐高域就是一個如此偉大的球手。」

其他報道：英超丨利物浦負韋斯咸跨季25場不敗斷纜 艾利臣被侵犯失守 高普批球證躲在VAR後執法（附精華）

其他報道：英超｜干地返英超首戰悶和愛華頓 阿仙奴挫屈福特超前曼聯3分