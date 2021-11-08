英超丨利物浦負韋斯咸跨季25場不敗斷纜　艾利臣被侵犯失守　高普批球證躲在VAR後執法（附精華） (16:44)

利物浦開賽僅4分鐘便失守，艾利臣比加在韋斯咸守將奧邦拿施壓下，接球甩手下擺烏龍。「紅軍」右閘阿歷山大阿諾特於41分鐘射入扳平。67分鐘，艾利臣將韋斯咸中場柏保路科奴斯的射門拍入網再度落後。74分鐘，艾利臣未能擋出敵衛葛特蘇馬的窄位頭槌攻門。紅軍後備上陣前鋒奧歷治於83分鐘追回一球，但終仍以2：3告負。

高普說：「己隊首個失球過程中，艾利臣明顯被奧邦拿的手臂侵犯，怎會不是？艾利臣可做什麼？這就是門將必須保護的原因。當他跳起時，他的身軀便是要保護的重要部分。球證此役很易做，只需想看看VAR的決定。那VAR審視後稱犯規並不明顯，這是我難以理解的。最後判入球生效，這真是奇怪的。人們或在說出找輸波藉口，但我很冷靜，你只需要球證的正常判斷，但他沒有。」

今次是韋斯咸領隊莫耶斯，在英超15次領軍不同球隊首勝紅軍，他說：「對我來說，打敗利物浦是一件難事，所以我現在很高興。我為球隊的表現感到非常自豪。我要求麾下挑戰英超前四。這賽果展現了我們擁有很好的機會。現在我們正向歐聯邁進。」他曾先後領軍愛華頓、曼聯及新特蘭3支英超球隊，而韋斯咸上次在英超挫紅軍已是2016年1月。

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