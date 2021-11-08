意甲｜AC米蘭打吡言和寫歷史 與拿玻里續不敗並駕齊驅（附精華） (17:31)

其他報道：英超｜干地返英超首戰悶和愛華頓 阿仙奴挫屈福特超前曼聯3分

AC米蘭昨仗續有40歲老將伊巴謙莫域任正選，開賽11分鐘被倒戈的土耳其國腳查漢奴古操刀12碼得手而落後。6分鐘後，國際米蘭後衛迪維積擺烏龍助AC米蘭追平。至27分鐘國際米蘭再獲判極刑，並改由拿達路馬天尼斯主射，但其操刀被AC米蘭門將達泰魯辛奴救出，未能再次領先。換邊後兩軍互有攻勢，當中包括伊巴謙莫域的罰球被漢丹洛域擋出，最終雙方言和1：1。國際米蘭是役有巴斯東尼及尼高路巴列拿受傷，未知能否為意大利隊在國際賽期上陣。

「紅黑軍團」聯賽七連勝走勢告終，但開季12戰得32分仍創3分制年代最佳開局。主帥皮奧利認為球隊進攻可更依賴伊巴謙莫域，但喜見列比錫等大勇分擔責任，「列比錫能改變比賽節奏，是非常重要的球員。拉菲爾利亞奧的狀態不足，畢竟他參與了近3星期的所有比賽，這不能避免」。皮奧利又說：「國際米蘭是強大的對手，但我們表現積極。在累積了經驗後，就能與最強大的對手交戰。現在AC米蘭與拿玻里同樣不敗，已很大程度證明了我們的工作成果。」

在利物浦敗陣後，AC米蘭與拿玻里成為歐洲僅餘兩隊不敗之師。後者同日在主場以1：1逼和末段9人應戰的維羅納，並穿上刻有已故名宿馬拉當拿肖像的球衣作賽。拉素則在主場以3：0大破沙蘭歷坦拿，已成為隊史神射手的恩莫比尼先拔頭籌續刷新紀錄，今季11戰入10球亦是聯賽首人入球達雙位數。

其他報道：意甲｜施多夫冀AC米蘭打吡奏捷振士氣 拿玻里本月3仗披老馬肖像球衣

其他報道：西甲｜安察洛堤領軍皇馬第100勝 巴塞領先3球慘和落後10分