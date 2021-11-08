英超｜干地返英超首戰悶和愛華頓　阿仙奴挫屈福特超前曼聯3分 (00:09)

愛華頓迎戰熱刺的賽前，主隊為日前離世的前領隊禾達史密夫默哀悼念。干地上周中在歐洲協會聯賽「地標」領軍，帶領改用3中堅的熱刺主場以3：2挫維迪斯。干地此役續以哈利卡尼、孫興慜及盧卡斯莫拉攻堅，但首個具威脅攻勢來自隊友後衛基斯甸羅美路於22分鐘的頭槌攻門高出。及至補時階段，卡尼右路傳中予熱刺後衛利古朗第一時間射門未竟全功，令兩軍上半場互交白卷。

下半場接戰至63分鐘，熱門門將洛里斯禁區內疑拉跌愛華頓前鋒李察利臣，經視像裁判（VAR）介入後，球證終沒判12碼予愛華頓，雙方終亦打和0：0。熱刺賽後11戰得16分。阿仙奴同日憑中場伊美路維在56分鐘建功，主場以1：0勝屈福特，連同聯賽盃10戰錄得8勝2和佳績，賽後11戰得20分，落後榜首車路士的6分。李斯特城則藉哈維班尼斯在28分鐘破門，作客打和列斯聯1：1

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