港超｜港會相隔4年半再度主場出戰　尾段連追兩球憾負流浪 (22:21)

港會相隔4年重返港超，對上一次在港會足球場舉行港超已是2017年4月1日，當時以1：6大敗予南華。港會門將屠俊翹上仗領紅被逐而今仗停賽，改由彼得史密夫把守最後一關，但後備席沒有後備門將。新加盟流浪的日籍中堅林遼太亦有到場觀戰。

流浪開賽3分鐘即打開紀錄，隊長林嘉緯開出罰球，中堅基藍馬二傳，巴辛近門起腳破網，火速領先1：0及以這比數完上半場。換邊後港會曾有機會扳平，但連番近射均被流浪門將梁興傑救出。及後巴辛再於58及68分鐘連下兩城完成帽子戲法，這名31歲阿根廷籍前鋒自重返流浪後，開季3場聯賽入6球狀態大勇。

主場的港會尾段利用簡單直接的高波斬入禁區甚具威脅，先於74分鐘由安高沙追回一球，再於補時門前混戰令流浪中堅劉學銘擺烏龍，並在最後一擊中楣幾乎扳平，終僅負2：3。今日為規定使用「安心出行」程式的第二個比賽日，最終有441人入場。球場旁邊的港會會所內亦不乏市民隔着欄網觀賽。

流浪後衛姚浩明承認，球隊尾段換入多名後備球員欠經驗，而港會場地較其他球場細，草地有不同，觀眾席距離又較近，是需要適應，「對手主場氣勢大家都感受到」。他稱球隊近3仗失10球，需改善防守問題，「真的不可說港會因業餘就輕敵」。流浪教練賴嘉輝不滿意比賽過程，認為領先3球後防守開始欠集中，亦重申港會並非無入球能力，「他們甚至對強隊都有能力爭取入球，加上這是他們主場踢高一班，每次攻勢都沒放棄」。他解釋，尾段換走基藍馬因有傷及黃牌，另批評後備入替的年輕球員心態不足，「並非落場為球隊戰鬥」。

今日頭場賽事，東方龍獅憑費蘭度及孫銘謙在上半各建一功，加上新加盟的西班牙籍前鋒巴杜姆，尾段首次上陣即梅開二度，在旺角大球場以4：0大勝晉峰 ，聯賽兩連勝，晉峰則開季3戰全敗。

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