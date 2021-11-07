意甲｜施多夫冀AC米蘭打吡奏捷振士氣　拿玻里本月3仗披老馬肖像球衣 (19:45)

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AC米蘭上仗在歐聯分組賽以1：1賽和波圖，取得重返歐聯後的第1分，數字上仍有機會晉級16強。明晨回歸意甲面對國際米蘭，施多夫說：「他們（AC米蘭）不是勝出打吡的大熱門，但你必須展示決心。球隊擁有悠久的歷史及傳統，現在是時候為冠軍奮鬥，並在歐聯為晉級而有更好的表現，你必須一直為出線嘗試。」施多夫又提及已40歲的射手伊巴謙莫域，稱對方是球隊的關鍵人物，「他懂得如何保護自己，這是繼續在球場上作賽的秘訣。米蘭過往有不少長青樹，例如哥斯達古達及卡富，他們是維持整個體系的重要一環」。

對手國際米蘭賽前有中場尼高路巴列拿續約留效，另一中場波索域則屢傳獲熱刺等球隊青睞，是役勢以表現力證身價。AC米蘭主帥皮奧利告誡麾下須提防這名克羅地亞國腳，「他是非常機動的球員，能帶領球隊前進及掌控比賽節奏」。

AC米蘭賽前11戰得31分，與明晨迎戰維羅納的同分球隊拿玻里，同樣為意甲不敗之師。主場出擊的拿玻里本月3場聯賽賽事，均會穿上印有球會已故名宿馬拉當拿肖像的球衣，以紀念這名去年11月25日離世的60歲阿根廷隊名宿。祖雲達斯今晨則憑古達度完場前建功，主場以1：0擊敗費倫天拿重返勝軌。

另外，隨着弗賴堡在德甲負拜仁慕尼黑，除拿玻里和AC米蘭外，歐洲五大聯賽另一不敗的球隊是英超的利物浦，他們明晨作客若勝韋斯咸，便可趕過曼城升上次席，以及追至落後榜首車路士1分。

Il Napoli ricorda Diego Armando Maradona con una maglia speciale 💙 #ForzaNapoliSemprehttps://t.co/eLJcau1xSA — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 6, 2021

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