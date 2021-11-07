西甲｜安察洛堤領軍皇馬第100勝　巴塞領先3球慘和落後10分 (17:43)

皇馬憑中場卻奧斯及射手賓施馬在上半場各建一功，主場以2：1擊敗有射手法卡奧破蛋的華歷簡奴，取得近4場聯賽第3勝及各賽事連續6場不敗，賽後以12戰27分續排榜首。33歲的賓施馬今季累計10個入球及7次助攻，是目前五大聯賽中參與入球最多球員。而是役是主帥安察洛堤兩度執教皇馬下第135場領軍比賽，亦是隊史第7名主帥達成第100場勝仗里程碑。

另邊廂，在西甲戰績低迷的巴塞隆拿，縱有安素法迪、布斯基斯及迪比在上半場各建一功領先3球，但下半場戲劇性地被主場的切爾達連追3球，包括在補時6分鐘扳平3：3，令巴塞痛失兩分，賽後12戰17分，繼1987/88年球季後，首次經過頭12輪西甲被皇馬拋離10分。禍不單行是，巴塞新10號仔安素法迪再次受傷退下火線，需持拐杖離場，賽後證實拉傷左腳腿筋，有傳若然嚴重需養傷4周。將於未來一周出戰世界盃外圍賽的西班牙隊，隨即補選了愛斯賓奴前鋒魯爾杜馬斯。而巴塞新帥沙維已抵達巴塞隆拿，並昨入場觀戰了巴塞B隊主場大勝4：0西維爾B隊的賽事。他在機場受訪時說：「從第一分鐘就要開始努力工作，必須爭取一切及不能放棄，這就是巴塞的DNA。」

其他報道：英超｜榜首車路士遭般尼逼和結束連勝走勢 杜曹稱對手純靠運氣搶分

其他報道：英超｜曼聯防線兩失誤致打吡吞兩蛋 科頓為曼城完全控制戰局自豪