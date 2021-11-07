英超｜榜首車路士遭般尼逼和結束連勝走勢 杜曹稱對手純靠運氣搶分 (16:12)

車路士賽前在英超4連勝，今仗33分鐘亦由近况大勇的列斯占士傳中助攻予夏維斯先開紀錄，不過「藍戰士」下半場繼續圍攻但未能拉開比數，反在79分鐘被般尼前鋒馬迪維達扳平1：1完場，今季第2次在主場失分。車路士全場攻門多達25次但只入一球，杜曹賽後表示，從球隊今仗表現若多踢100場，是可以勝出99次，「這正是所有人熱愛足球比賽的原因，當一支球隊忘記射入那些應該取得的入球，另一隊便有機會搶到一分。這是我們的錯，讓對手相信純粹靠運氣就有可能偷走1分。」車路士賽後11戰26分續排榜首，仍領先次席曼城3分。

至於榜尾的諾域治作客以2：1擊敗賓福特，經過11輪聯賽終開齋，但領隊法基仍難逃被炒厄運。「金絲雀」以1勝2和8負僅5分續敬陪末席，賽後宣布與這名執教4年半奪兩次英冠冠軍的45歲德國籍教頭分道揚鑣。諾域治開齋後，紐卡素成今季英超唯一仍未獲勝的球隊，這支躍升為豪門的球隊今晨作客1：1逼和尾段10人應戰的白禮頓，盛傳將執教該隊的般尼茅夫前帥艾迪賀維，在「喜鵲」新任高層陪同下做座上客觀戰。

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