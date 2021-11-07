英超｜曼聯打吡吞兩蛋　蘇斯克查否認帥位危　般費認魔兵技不如人 (00:35)

曼城作客奧脫福先藉艾歷拜利擺烏龍，再有貝拿度施華建功奠定2：0勝局。曼聯的葡萄牙隊中場般奴費南迪斯，眼見國家隊隊友笑傲打吡，承認與這支同市宿敵不再屬於同一水平，「他們踢得很好，不讓對手有機會搶得控球，這是我們需要提升的」。昨日為前帥費格遜上任35周年，蘇斯克查最終主場失威，帥位繼續不穩，但他說：「我與球會有很好的溝通，一日我仍在曼聯，一日我都會繼續改善球隊」。

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紅魔名宿里奧費迪南賽後則難掩怒火，在社交網斥責防線表現慘不忍睹，更寫道「很難想像一班守將對着迪基亞的射門，竟比對艾達臣摩拉斯的更多」。

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