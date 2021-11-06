英超｜曼聯防線兩失誤致打吡吞兩蛋　科頓為曼城完全控制戰局自豪 (22:54)

雖然坐擁華拉尼、哈利馬古尼及雲比沙加等天價守將，紅魔今季的防守表現卻堪稱災難級。難怪紅魔中場般奴費南迪斯賽前接受訪問時，已再三強調防守表現在打吡戰如何重要，「作為一個整體，我們必須要知道如何為隊友保護防線。前場球員要盡量協助中場球員，中場球員則是後防屏障。看到迪基亞在對利物浦一戰作出了那麼多精彩撲救，最後卻是慘敗0：5收場，這實在是不能接受」。

般奴費南迪斯的訪問言猶在耳，曼聯卻繼續以3中堅陣式，由哈利馬古尼、艾歷拜利及連迪洛夫鎮守防線，昨晚打吡一役亦仍猶如夢遊。主隊開賽7分鐘就因正選上陣的中堅艾歷拜利誤將祖奧簡斯路的傳中剷入自家大門，連累球隊先失一球。雖然門將迪基亞上半場已經貢獻5次撲救，包括撲出加比爾捷西斯、奇雲迪布尼及祖奧簡斯路的連番施射，不過臨完半場前紅魔防線一次集體低級失誤，任由尾柱位的貝拿度施華接應傳中建功，令曼聯上半場已落後2球。

客軍曼城換邊後將比賽節奏放慢，可是曼聯鋒將明顯狀態欠銳，星級射手基斯坦奴朗拿度全場僅得1次中目標射門，而格連活特、後備上陣的拉舒福特及查頓辛祖等鋒將，亦無法有效威脅到曼城防線，反而曼城中場菲爾科頓80分鐘幾乎為客軍取得第3球，只是射門中柱彈出，只能維持2：0優勢至完場。

曼聯此仗2球不敵同城宿敵曼城後，至今已經連續14場主場作賽未能保住清白之身，而且最近5場本土主場出戰更只錄得1和4負，只取得1個入球而失10球的劣績，撤換領隊蘇斯克查的呼聲亦在賽後重燃。同時，今場因停賽無緣上陣的中場主力保羅普巴，其續約進度亦未如理想。有傳這名法國隊中場在2019年提出續約而不獲會方採納，及至今夏曼聯會方提出一份新約時，輪到普巴希望「聽取更多意見，獲得更佳待遇」而未有動筆，會方亦傳出考慮不再與普巴就續約談判，讓其明夏以自由身離開。

其他報道：港超｜東方首參與運動博覽 葉鴻輝分享會談青訓 笑稱想遲20年出世

其他報道：港超｜球迷因「安心出行」錯過入球 南區大勝香港U23 入場人數稍跌

其他報道：德國羽賽｜伍家朗8強出局未停步 趕赴印尼提升狀態迎三大賽

其他報道：傑志曼市孖寶 早餐遊戲之道 史葛謝家強睇好曼城打吡降魔

其他報道：曼城開季慢熱 近期挫折無傷大雅 打吡征曼聯贏面大 基亞利殊融入體系更勝C朗

其他報道：慶祝巡遊｜李慧詩偕逾百港將遊主題樂園 盼走入社區助年輕人追夢