西甲｜沙維下周一抵巴塞會球迷　《馬卡報》稱自掏腰包付一半違約金 (21:19)

巴塞隆拿昨晚（5日）落實獲卡塔爾球會艾薩德放人，讓41歲的沙維重返母會掌帥救亡。沙維據報願意支付一半違約金，亦在巴塞訪問中表示為回家而興奮。他料在日內返抵西班牙，下周一在魯營球場與球員及球迷見面。
巴塞高層周三飛抵多哈斟介沙維，但艾薩德兩度發聲明表示，不會在球季關鍵期放走這名主帥。事件終在昨晚解決，西班牙《馬卡報》等多間媒體今日報道，陷財困的巴塞支付一半違約金，其餘由沙維自掏腰包。沙維於2015年以球員身分離開巴塞，相隔6年終回到家鄉，事成後在社交網上載昔日效力巴塞B隊的少年照，又對球迷稱「巴塞是我的最愛，現在我回家了」。
巴塞公布與沙維簽約兩年半，會在下周一安排他與一隊見面，亦會在魯營球場舉行公眾活動，之後出席記者會，意味其回巢領軍首仗，料是本月21日在西甲迎戰同排在中游的愛斯賓奴。
其他報道：港超｜東方首參與運動博覽 葉鴻輝分享會談青訓 笑稱想遲20年出世
其他報道：港超｜球迷因「安心出行」錯過入球 南區大勝香港U23 入場人數稍跌
其他報道：德國羽賽｜伍家朗8強出局未停步 趕赴印尼提升狀態迎三大賽
其他報道：傑志曼市孖寶 早餐遊戲之道 史葛謝家強睇好曼城打吡降魔
其他報道：曼城開季慢熱 近期挫折無傷大雅 打吡征曼聯贏面大 基亞利殊融入體系更勝C朗