西甲｜沙維下周一抵巴塞會球迷　《馬卡報》稱自掏腰包付一半違約金 (21:19)

巴塞高層周三飛抵多哈斟介沙維，但艾薩德兩度發聲明表示，不會在球季關鍵期放走這名主帥。事件終在昨晚解決，西班牙《馬卡報》等多間媒體今日報道，陷財困的巴塞支付一半違約金，其餘由沙維自掏腰包。沙維於2015年以球員身分離開巴塞，相隔6年終回到家鄉，事成後在社交網上載昔日效力巴塞B隊的少年照，又對球迷稱「巴塞是我的最愛，現在我回家了」。

巴塞公布與沙維簽約兩年半，會在下周一安排他與一隊見面，亦會在魯營球場舉行公眾活動，之後出席記者會，意味其回巢領軍首仗，料是本月21日在西甲迎戰同排在中游的愛斯賓奴。

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