港超｜東方首參與運動博覽　葉鴻輝分享會談青訓　笑稱想遲20年出世 (19:51)

31歲港足門將葉鴻輝與主教練盧比度及隊友茹子楠出席分享會，葉鴻輝表示現時本地多間球會落力做好青訓，比他出道年代有更多渠道參加專業訓練，甚至真的有機會外流，「以前香港足球真的在港踢波，常被說搵唔到食。現在有更多渠道給青年參加高水平訓練，就算未去到職業層面，都有機會到外國練波，這種事在我的年代不會發生，現在的小朋友幸福很多，有機會真的要好好珍惜」。

東方兩名小將茹子楠及馬希偉均曾到葡萄牙學法，19歲中堅梁祐維亦透過「Project-E」計劃正效力葡甲球會科瓦彼達迪的梯隊。葉鴻輝表示，「茹子」回港後比賽速度明顯有提升，期待未來有更多小將從外國學有所成後，令港足有更好成績，「本地青年聯賽強度不足，當出戰國際賽便會輸蝕，真的要從小建立。年輕時直接到歐洲受訓，可了解對方水平和習慣外國比賽強度，而不是一直跟在他人身後走」。

東方與足球資訊平台LBRO一同參與周五起一連3日的運動博覽，展出球會歷史發展及近年獎盃等。東方體育會副主席游永強期望透過今次參展，帶出「香港足球行業仍然有得做」的訊息，糾正部分家長認為「體育搵唔到食」的觀念，「希望讓更多市民認識球隊和足球行業，始終發展青訓，沒家長支持搞唔掂」。他欣喜茹子楠等多名年輕球員季初有好表現，透露期望疫情緩和後，安排東方青年軍小將參與法國遊學團，到他入主的法乙球會索察受訓，計劃最快2023年夏天推行。

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