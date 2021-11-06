港超｜球迷因「安心出行」錯過入球　南區大勝香港U23　入場人數稍跌 (18:11)

香港足球總會早前公布本月起因應康文署安排，市民若要進入足總舉行比賽的球場，必須使用「安心出行」程式。足總主席貝鈞奇早前受訪時稱，相信球迷適應有關措施後會習慣。今午港超在香港仔運動場舉行，入口處貼滿程式掃瞄場所的二維碼，有十多名足總及場地職員駐守，檢查球迷入場前有否使用「安心出行」，普遍市民都能在短時間內入場，不過一名洋人球迷在開賽前半小時抵達球場，因手機未有安裝「安心出行」，初時僅以普通QR Code掃瞄器掃碼，及後在足總職員協助下才嘗試利用球場wifi下載程式。

經過半小時，該球迷只能下載到80%，據指場地職員最終按康文署指示，讓他改以「填紙仔」方式入場，但當時比賽已開始了5分鐘，更出現首個入球。他受訪時稱一向無下載安心出行，因有關安排不方便，更形容今次經歷可怕（horrible），但補充這也許是自己的錯。今場最終有396人入場，但相比南區上次主場賽事對港會有451人，以及9月在這球場舉行的菁英盃有515人，人數有輕微下跌。

賽事方面，南區憑史提芬彭利拿於5、15及61分鐘大演帽子戲法，以4：1大勝有黃威破蛋的香港U23。「肥彭」亦繼首輪對港會後，今季聯賽第二次連中三元。不過，傷癒復任正選的南區門將謝德謙再傷出，上陣半場被換出。首次為U23正選的黃威語重心長稱，期望年輕隊友加快成長，否則很快會被淘汰，「不可以因為是年青球員，就容許自己常犯錯，都要踢出表現給其他人看，才可獲得賞識」。

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