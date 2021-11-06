慶祝巡遊｜李慧詩偕逾百港將遊主題樂園　盼走入社區助年輕人追夢 (16:34)

逾百名港將今早走入迪士尼，在台上分享之餘，李慧詩、蘇慧音等亦有乘巡遊的士，部分港將則步行在大街上，與市民近距離接觸。除了乒乓球隊將在本月20日出征美國舉行的世界賽，全運公路賽冠軍李思穎亦將北上昆明重投系統訓練，李慧詩則留港繼續學業及籌備新書。

這名兩屆奧運銅牌星將表示，現階段夢想已不止在體育界，除了寫作路，亦想嘗試社區發展，「其實我兩年前也來過迪士尼，喜歡到主題樂園的感覺，像離開現實生活。自己未來也想藉運動員身分，助青少年夢想成真，但這不止是體育上，希望其他範疇都可助他們夢想成真」。

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