女足︱女甲明晚開鑼 傑志首推半職業化力爭挑戰亞冠 港足主力張煒琪加盟 (20:38)

傑志女足今季首試行半職業化，邀得港足主力前鋒張煒琪加盟，以及曾外流英倫多年的秦正行回巢，並委任鍾貝琪及鄺穎茵同時擔任隊長。30歲的張煒琪曾於2017年9月起效力澳職球隊布里斯班獅吼半年，今次是她在港首次效力公民以外的球會，將穿上傑志17號球衣。對於首仗即倒戈前東家，她承認畢竟效力公民很長時間而會感緊張，「仲緊張過踢大賽」，又認為傑志女足推行半職業化，有助香港女足發展都，她期望自身能推動年輕隊友進步。

張寶春解釋傑志女足半職業化後，每周將有固定3課在傑志中心訓練，並按球員能力及表現提供每月現金津貼，給予球員生活保障之餘，亦對訓練質量都更有要求。傑志女足上季獲聯賽殿軍，張寶春稱球隊經過近兩個月季前訓練後，今季目標要向冠軍進發，透露包括傑志在內各隊均已着手申請女子球會牌照，期望贏得聯賽冠軍後爭取在明年或後年出戰女子亞冠盃，「希望傑志女子隊可繼男子隊，能夠參加亞洲最高水平盃賽」。

鍾貝琪自2017年效力傑志後，將首度獲委任球會隊長，這名23歲後衛曾外流蘇格蘭及剛於9月底女子亞洲盃外圍賽出任港足隊長，她感謝教練信任，稱將多份責任督促自己不可偷懶做好榜樣，又認為球隊半職業化可令球員更專注訓練和比賽，「當然仍有球員要工作維生，但半職業化可推動球員更加專注訓練，提升隊內氣氛和訓練出席率」。

傑志今季對手方面，衛冕的公民有多名主力離隊，沙田則有兩名港足主力陳詠詩及韋婉婷坐陣，車路士足球學校（香港）亦羅致了9名新兵，從愉園獲得王淑芬、馬澤純、姚希雯及吳婉琪等港腳來投。

傑志2021/22年女子隊球員名單

門將：1梁蔚雅、20曾昭妍

後衛：2李頴欣、3Angie Michelle Marchetti、4陳嘉媛、6鍾貝琪、19蘇子湄、33朱素君

中場：5蘇家善、7鄺穎茵、8傅昭文、9秦正行*、10Jianna Kate E Simons、11沈巧嵐、13曾浩恩、15Vastola Georgina Mai、16劉蕊澄、18陳凱晴、25高咏淇

前鋒：12楊嘉欣、17張煒琪*

*新加盟

女甲首輪賽程

11月6日（周六）

18：30 大埔vs.沙田 將軍澳足球訓練中心4號場

19：00 傑志vs.公民 青衣東北公園

20：30 車路士足球學校（香港）vs.愉園 將軍澳足球訓練中心4號場

21：00 大聯盟足球學院vs.港會 青衣東北公園

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