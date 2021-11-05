NBA丨賓西蒙斯離隊風波未阻表現 76人取5連勝升東岸榜首 (17:11)

76人的澳洲籍球星賓西蒙斯今夏鬧離隊，至今仍未尋得合適交易之餘，這名25歲後衛目前更以心理原因拒為球隊上陣。不過，球隊開季似乎未受影響，其中薛夫居里更成為取代了西蒙斯在陣中的第3號得分手角色，今上陣37分鐘貢獻全場最高23分，協助76人作客以109︰98擊敗活塞，5連勝後以7勝2負升上東岸榜首。

薛夫居里今季暫時合共上陣9場，場均取得17.8分，比上季的12.5分有明顯增長，他賽後表示︰「今季上陣時間確實多了，我只知道當機會來臨時，要好好把握。」而主帥李華士亦大讚麾下「現在團結同心且努力不懈」，但避談西蒙斯的狀况。據美媒日前的消息指，西蒙斯近日拒絕了76人隊醫提供的心理支援，料復出無期。

另外，洛杉磯湖人昨有勒邦占士再因傷缺陣，在主場與奧克拉荷馬雷霆激戰至末段，惟倒戈的「韋少」韋斯特布克完場前射失3分球，終以104︰107僅負。

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