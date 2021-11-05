歐協聯丨干地「地標」領軍熱刺險勝　稱過程瘋狂但慘勝屬好鍛練 (16:25)

干地雖掌熱刺帥印兩天便出賽，卻在開賽28分鐘內，藉孫興慜、盧卡斯莫拉及維迪斯後衛積及拉斯慕臣擺烏龍領前3：0，卻於32和39分鐘連失兩球，更有守衛基斯甸羅美路在59分鐘「兩黃一紅」，令熱刺少踢1人。但維迪斯守將杜基希及門將舒曉拔也分別於81和85分鐘被逐，熱刺終以3：2勝出，令干地在新東家旗開得勝。

干地說：「這是一場瘋狂的比賽。這是我不喜歡的。瘋狂代表什麼事情都可以發生，但同時我們想過應該獲勝，而最後確是勝出了。球隊肯定需要改善，而且需有耐性，因這關乎很多戰術及體能上的工作。我知道只有這些工作，才可為未來的重要目標鋪路。」他又認為這次慘勝是對熱刺球員的一次鍛練，有利將來的比賽。熱刺將在下周日英超作客愛華頓，干地坦承備戰時間不足，因「球員今晚才比賽完畢，明日便展開工作是不可能的」。熱刺現於聯賽10戰得15分排第9位，落後第6位阿仙奴兩分。

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