港超｜理文簽超級外援加強攻力 前日職兵「巴西武士」加盟 (15:39)

杜查祖利亞身高1.88米，曾効力華斯高、哥連泰斯及富明尼斯等巴甲名門，2010年登陸日職加盟京都不死鳥，翌季轉投鹿島鹿角，其後轉戰比利時、巴林及阿聯酋等地聯賽，兩年前重返日職加盟清水心跳，屬港超「超級外援」履歷，他今年初回到巴西次級聯賽球隊艾華爾落班。

杜查祖利亞在日本生活多年熱愛日本文化，比賽時頭髮紮髻的他當入球後，便會模仿武士揮劍慶祝，故被日本球迷稱為「巴西武士」（Brazilian Samurai），而這名在日職攻入逾20球的射手，在社交網也以這綽號自稱。

理文到烏茲別克出戰亞協盃跨區決賽後，上月底返港及現接受隔離。杜查祖利亞早前已抵港及完成隔離後，暫由理文青訓總監賀蘭特及顧問陳鴻平指導展開練習。主教練陳曉明表示，球隊上季在港超遇上同級球隊並不輸蝕，卻多次面對踢法偏重防守的對手失分，在今季目標直指港超冠軍，必須解決入球能力不足問題，「有杜查祖利亞這種具級數的球員加盟，不但可增加球隊進攻辧數，相信也可以提升球隊及港超水平。」

陳曉明透露，理文球員今起可「隔離泡泡」形式操練，下周三將完成隔離，但考慮到球員健康及隔離期後需時重拾比賽狀態，會方已申請本月兩場賽事改期，分別為14日菁英盃對香港U23，以及21日聯賽對傑志，但最終仍有待香港足球總會落實。

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