德國羽賽｜伍家朗挫印尼宿敵　率先闖男單8強 (22:21)

世界排名第9位的伍家朗昨天掃走法國隊球手，今晚轉戰排名23位的印尼隊球手蘇加托。雙方過去對碰8次，4次都要靠決勝局分勝負，這名港將錄得僅3勝佔下風。二人今仗首局要打至刁時，伍家朗才以22：20先拔頭籌。他在次局亦久未能拉開比數，直至15：15後連搶5分擴大優勢，才以21：16奠定勝局。他在上周法國賽16強止步，今仗挾3號種子身分躋身8強，將要惡鬥6號種子、印度隊的施里簡夫。另一港將李卓耀則在稍後時間出戰16強，與泰國隊球手Kunlavut Vitidsarn爭晉級。

至於混雙星將鄧俊文與謝影雪昨晚在首圈登場，面對東道主組合意外地以局數21：23、17：21敗陣，無緣16強。上站受傷的謝影雪膝部仍未痊癒，但表示不會以此作為失準藉口。二人已結束歐洲之行，盼把握4天時間調整身心，再赴印尼出賽。

其他報道：澳門大賽車｜歐陽若曦第17次參賽 隔離21天礙部署 盼經驗制勝

其他報道：歐聯｜利物浦死亡之組全勝出線 阿諾特兩助攻搶鏡 歸功背後三男人

其他報道：干地未獲簽證缺席記者會 歐協聯料趕及演接掌熱刺首戰

其他報道：瑞士法院起訴白禮達柏天尼

其他報道：西甲｜沙維認欲返巴塞掌帥 高層親赴多哈遭艾薩德請食檸檬

其他報道：高比空難｜洛城警泄遇難者遺體照 須向兩家庭賠1946萬