歐聯丨哥迪奧拿贏波難息怒火　曼市打吡前少一天休息　暗指遭針對 (18:40)

此役任左閘的祖奧簡斯路，先後於15、54分鐘和補時階段，助攻曼城隊友菲爾科頓、馬列斯及加比爾捷西斯，成為2018年10月時任多蒙特右閘的阿舒拉夫後，首個在歐聯一仗有3次助攻的球員，加上史達寧在72分鐘結束12仗入球荒，以4：1挫一度藉曼城守將史東斯擺烏龍扳平的布魯日。

「藍月」餘下兩輪迎戰PSG及作客RB萊比錫，只需多取1分便可出線16強。有美斯缺陣的PSG，雖有中場韋拿杜姆開齋兼梅開二度，一度助球隊反超前，卻在補時失守被萊比錫逼和2：2，仍有領前第3位布魯日4分的優勢。值得一提的是，此仗踢足全場的PSG前鋒尼馬，自9月中在法甲勝里昂射入12碼後，已7仗「食白果」。

曼城上場英超主場意外負水晶宮，現少榜首車路士及次席的利物浦5分和2分，與第4的韋斯咸同分，令周六作客大戰曼聯不容有失，故此哥迪奧拿賽後強調「曼市打吡是目前最重要賽事」，但他疑抱怨比「紅魔」少一天休息，而且比賽時間是英國周六中午12時半。哥帥說：「比賽時間已定，我們有時在周二或周五比賽，有時是下午12時半或5時半。當你效力曼城，便會明白無人幫到你。我們不需用別人協助，絕對不需要。我們必須靠自己。」

曼聯在英超落後曼城3分，球隊今晨證實中堅華拉尼因腿筋受傷避戰1個月，勢錯過對曼城、屈福特、維拉利爾、車路士及阿仙奴等賽事，據報中堅菲爾鍾斯已準備候命復出，他上次披甲已是在去年1月尾。

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