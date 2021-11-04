歐聯｜利物浦死亡之組全勝出線　阿諾特兩助攻搶鏡　歸功背後三男人 (16:15)

阿歷山大阿諾特在13和21分鐘，於右路傳中迪亞高祖達及沙迪奧文尼頭頂腳踢建功，助利物浦得以在分組賽雙殺馬德里體育會，馬體會有後衛菲臘比蒙達里奧早在36分鐘便因踢跌文尼直接領紅。23歲阿諾特今季首次一仗兩度助攻，卻歸功同活躍於右路的前鋒穆罕默德沙拿，「我倆在陣對彼此都重要，每場比賽都是。我們真的很有默契」。

阿諾特又稱法賓奴坐鎮中場，可使佐敦軒達臣推前些，更有助利物浦發揮，「這可更多爭取控球和創造攻勢，為態佳的前線球員製造機會」。名宿高治則盛讚阿諾特道：「他擁有助攻的質素，那控制戰局的能力和表現令人難以置信。英格蘭隊現擁有很多優秀右閘，我喜歡列斯占士，但我認為阿諾特是最出色的一個」。

利物浦已跨季各項賽事連續25仗不敗，成績是18勝7和，平了1982年做出的紀錄，若下場英超作客近况不俗的韋斯咸無閃失，便可改寫歷史。利物浦賽後4戰全勝得12分，多次席波圖7分下提早以首名出線16強，後者作客打和包尾的AC米蘭1：1。馬體會則近5次歐聯對陣英超球隊法定時間全敗，現勝和負各一下只得4分排第3，爭取晉級餘下兩仗迎戰AC和作客波圖均不容有失。

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