北京冬奧｜駐華外國記者協會斥報道冬奧屢被阻撓　國際奧委會將向組委了解 (17:39)

北京冬奧明年2月4日揭幕，距離賽事展開不足100天，FCCC發表的聲明措辭嚴厲，先是表示關注北京冬奧組委與國際奧委會，未有予以外媒就在華採訪冬奧活動時足夠透明度，質疑兩個組織違反奧林匹克約章48條，列明「奧委會需盡全力確保不同媒體能全面地報道奧運」。

FCCC在聲明列出不同媒體採訪時的遭遇，有人表示報道一個比賽場地參觀團時，提及冬奧因人權爭議遭杯葛，其後被參觀團組織者威脅不再邀請他們採訪；亦有人質疑北京冬奧組委提供錯誤訊息，令他們被拒申請測試賽採訪證；有人則曾被要求在數小時內提供新冠病毒檢測結果。

網站insidethegames引述國際奧委會發言人回應，表示「一直重視全球記者的工作，對FCCC的聲明表達關注，並會與北京冬奧組委了解」。

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