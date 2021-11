北京冬奧｜駐華外國記者協會斥報道冬奧屢被阻撓　國際奧委會將向組委了解 (17:39)

北京冬奧明年2月4日揭幕,距離賽事展開不足100天,FCCC發表的聲明措辭嚴厲,先是表示關注北京冬奧組委與國際奧委會,未有予以外媒就在華採訪冬奧活動時足夠透明度,質疑兩個組織違反奧林匹克約章48條,列明「奧委會需盡全力確保不同媒體能全面地報道奧運」。

FCCC在聲明列出不同媒體採訪時的遭遇,有人表示報道一個比賽場地參觀團時,提及冬奧因人權爭議遭杯葛,其後被參觀團組織者威脅不再邀請他們採訪;亦有人質疑北京冬奧組委提供錯誤訊息,令他們被拒申請測試賽採訪證;有人則曾被要求在數小時內提供新冠病毒檢測結果。

網站insidethegames引述國際奧委會發言人回應,表示「一直重視全球記者的工作,對FCCC的聲明表達關注,並會與北京冬奧組委了解」。

The FCCC is concerned about the lack of transparency and clarity from the Beijing Organizing Committee for the Olympic Games (BOCOG) as well as the International Olympic Committee (IOC) with regards to Olympic-related reporting in China.— Foreign Correspondents' Club of China (@fccchina) November 2, 2021