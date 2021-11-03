歐聯｜拜仁祖雲率先出線   法迪為巴塞奠勝致敬阿古路 (13:47)

第100次在歐聯上陣的利雲度夫斯基縱在上半場曾射失12碼，但於26、61及84分鐘連中三元，助拜仁主場以5：2大勝賓菲加。這名33歲波蘭隊中鋒在100場歐聯累積81球及貢獻23次助攻，效率驚人。拜仁賽後4戰全勝率先晉身16強，同組的巴塞隆拿憑「新10號」安素法迪一箭定江山，作客1：0小勝基輔戴拿模後，4戰6分升上次席，領先賓菲加2分，亦是暫代主帥沙治上任後首勝。法迪入球後做出的阿古路常用的慶祝手勢，向這名因心律不正需休養及詳細檢查3個月的隊友致敬。

同樣提早出線16強的還有祖雲達斯，他們在慶祝創會124周年後奏凱，憑今仗出任隊長的保羅戴巴拿梅開二度兼交出一個助攻，主場以4：2擊敗辛尼特，在H組4戰全取12分。同組的車路士憑薛耶治奠勝，作客1：0小勝馬模，以9分排次席。而戴巴拿梅開二度後，除了是祖雲現役入球最多球員，在「斑馬軍團」入球數累積至106球，超越名宿柏天尼的104球，升上隊史射手榜第11位，他入球後更模仿該名法國隊名宿的經典半躺地慶祝動作致敬。

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