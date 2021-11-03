歐聯｜曼聯再靠C朗搶分 蘇斯克查射手榜被趕過 讚愛將媲美籃神佐敦 (12:54)

曼聯今仗續踢3中堅陣式，在英超停賽的保羅普巴復任正選，但在11分鐘先失守被阿特蘭大中場伊利錫攻破大門，紅魔於完半場前由C朗於一次組織接應般奴費南迪斯回傳扳平1：1。主隊於換邊後56分鐘由杜雲沙柏達突破越位施射再度領先。戰至補時1分鐘，C朗於禁區頂窩利抽入，為紅魔搶回一分，賽後在F組4戰7分續排榜首，維拉利爾同日主場以2：0擊敗年青人後，同得7分緊隨，阿特蘭大5分排第3。

C朗自今夏重返曼聯，各賽事上陣11場已入9球，當中在4場歐聯分組賽入5球，近3場更關鍵建功，包括主場對維拉利爾及阿特蘭大攻入絕殺球，協助曼聯3仗兩勝一和取得7分。他除了以36歲270日之齡成為歐聯史上梅開二度第二年長球員，在紅魔亦累積到127個入球，超越領隊蘇斯克查在球員時代取得的126球，升上隊史射手榜第15位。

蘇斯克查再次靠C朗「續命」，他形容C朗猶如「籃球之神」米高佐敦的影響力，「C朗是球壇最出色的球員，就像芝加哥公牛擁有米高佐敦時，相信也會有相同感覺，無人可質疑這種球星質素。若要最後關頭向某人委以重任，絕對就是C朗了。他入球比我多，我OK」。阿特蘭大主帥加斯柏連尼亦讚譽及敬佩C朗。C朗則承認能夠逼和是有點幸運成分，但稱正因從不放棄鬥到最後，才有這結果，「我們仍然需要提升表現，繼續互相適應風格，仍有時間改善和做得更好」。

不過，曼聯今仗仍帶來隱憂，上仗剛傷癒的中堅華拉尼，在今仗38分鐘再因傷退下火線，未知能否趕及在周六英超主場對曼城的曼市打吡上陣，對此蘇斯克查說：「華拉尼感覺腿筋有些不適，你不能讓他冒險。」

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