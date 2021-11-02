歐聯丨連迪路夫無緣征阿特蘭大　曼聯續用3後衛　傳拜利臨危受命 (22:49)

阿特蘭大vs.曼聯 now643台 周三凌晨04：00直播

域陀連迪路夫在訓練時被撞傷，無法前往意大利比賽，他日前在英超與哈利馬古尼及華拉尼組成3人防線，表現穩定協助曼聯作客以3：0大勝熱刺，賽後一般相信，蘇斯克查碰阿特蘭大時將續用這3個後衛防守，惟現在事與願違，正常情况下，蘇斯克查會以艾歷拜利為後衛，讓勞基梳爾續任左翼衛，但也有可能認為艾歷拜利久疏戰陣，將勞基梳爾拉後防守，左翼衛的工作交由阿歷士迪尼斯負責。

至於在英超停賽被判停賽3場的保羅普巴，此役勢任正選，伙拍麥湯米尼或費特鎮守中場；前線則可能改用拉舒福特拍基斯坦奴朗拿度（C朗）攻堅，卡雲尼則休戰，為下場聯賽大戰曼城做好準備。此外，蘇斯克查提醒麾下大勝熱刺是「一燕不成夏」，叮囑需協助球隊有持續平穩表現。

另外，E組一哥拜仁慕尼黑的「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基，若周三凌晨迎戰次席的賓菲加列陣，便會是這名波蘭隊前鋒第100次歐聯上陣，但仍與179次的C朗有一段距離。

其他報道：COP26｜加素爾偕戴利等50星將跨項合作 拍片關注極端天氣與體壇影響

其他報道：英超｜熱刺落實干地重返英超掌帥 簽約至2023年夏天