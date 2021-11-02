英超｜熱刺落實干地重返英超掌帥　簽約至2023年夏天 (20:07)

轉會新聞名記羅曼奴昨日確認，干地已身在倫敦，將出任熱刺領隊，簽約至2023年6月。球會終在今晚發布短片，並公布由干地出任新帥，合約期至2023年夏天，有續約條款。干地表示為重返英超感到興奮，又大讚熱刺擁有世界級設施，急不及待領軍爭勝。據報除了年薪高達1300萬鎊（約1.38億港元），他亦獲會方承諾大破慳囊，斥資1.5億鎊擴軍。據報干地希望明年1月冬季轉會窗重開時，簽入4名來自意甲的新兵，目標為國際米蘭後衛迪維積及中場波索域、費倫天拿年輕前鋒杜辛華荷域，以及AC米蘭守將阿利斯奧羅馬洛尼。

干地採用3中堅陣式聞名，他在2011至2014年替祖雲達斯達成意甲三連霸，2016/17年首戰英超即為車路士封王，上季助國際米蘭相隔11年再成意甲盟主，擁有錦標履歷支持。如今第二度挑戰英超，干地需要在大半季內帶領熱刺走出首場10場聯賽輸5場的低谷，以及令低迷的射手哈利卡尼重新振作。

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