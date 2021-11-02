歐聯｜阿古路檢查心臟唞3個月　奧士文尼迪比利傷癒隨巴塞征烏克蘭 (17:36)

基輔戴拿模vs.巴塞隆拿 周三凌晨04：00 now645台直播

阿古路上周六首次為巴塞主場正選上陣，卻因心臟不適要求離場，其後初步診斷為心律不正。球會今日宣布為達最佳檢查效果，他需休息至少3個月。33歲的他據報仍然留醫，但在社交網向球迷報平安，「面對康復程序，我的心情很好，感謝你們的支持，這令我的心臟更強大」。

巴塞近期辭退主帥朗奴高文，由B隊教練沙治暫掌帥印，沙維回巢執教一事仍未有進展。球隊暫於歐聯E組1勝2負排第3，落後拜仁及賓菲卡6分及1分，周三凌晨作客基輔戴拿模，唯一好消息是奧士文尼迪比利、安素法迪、法蘭基迪莊及朗奴阿拿奧祖，可以隨隊出征。奧士文尼迪比利今年6月於為法國隊出戰歐洲國家盃時受傷，之後在芬蘭為膝傷施手術；法素法迪則是休戰兩周後候命。

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