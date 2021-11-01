英超丨熱刺炒紐奴　傳干地今赴倫敦商談接手 (18:49)

熱刺日前在英超主場吞曼聯3蛋後，英國傳媒今晨（1日）報道，班主利維及足球總監柏拉迪斯等高層，昨召開緊急危機會議，商議紐奴的前途，結果這名葡籍領隊果然被革職，而干地則已成為新帥大熱門人選，並有消息指干地將抵埗倫敦傾合約。至於侯選人尚有白禮頓主帥格拉咸樸達及前羅馬教練方辛卡，而球隊名宿奇連士文也成為新的角逐者。

熱刺在英超首3仗連勝後一度雄踞榜首，但之後7場2勝5負，現已跌落第8，被一哥車路士拋離10分，而在熱刺慘負曼聯後，今夏與熱刺簽約兩年的紐奴已趕過曼聯主帥蘇斯克查，成為下個被炒領隊大熱門，及至利維和柏拉迪斯等據報開危機會議曝光後，紐奴的被炒行情進一步「升溫」，最新賠率熱至1.125倍。總計他在英超開季領軍10次落敗5次，成為隊史同期成績最差領隊，並成為隊史最「短命」領隊。舊紀錄保持者是2004年領兵11場的辛天尼。

事實是熱刺球迷已對紐奴失去耐性，他們於球隊落後曼聯期間便高呼「你不知道自己在做什麼」。熱刺除了在英超不濟外，在歐洲協會聯賽G組也以3戰得4分排第3，少榜首雷恩及維迪斯3分和2分。

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