港超｜東方4:2挫流浪開齋　馮慶燁建功未滿足　盼球隊更進取 (20:52)

東方上仗聯賽揭幕戰以1球不敵傑志，今續在旺角場出擊，流浪有新加盟重返港超的閘衛謝朗軒首次上陣。雙方在7分鐘內梅花間竹入球，先是東方中場馬高斯於34分鐘扣過流浪門將奧利斯先開紀錄，4分鐘後流浪鋒將巴辛頭槌扳平，個人兩場入3球，東方再於40分由中堅馮慶燁接應角球頂入再領先。東方上半場領先2：1，換邊後2分鐘由快馬艾華頓再下一城。流浪的祖連奴及東方的米基爾尾段各入一球，東方終勝4：2，在聯賽第2輪全取3分。

26歲守將謝朗軒自天水圍飛馬退出港超後，今季一度轉戰港甲南華，上周一落實加盟流浪再戰港超，今仗首為流浪上陣，他稱在轉會窗結束前，獲流浪總監李輝立及教練賴嘉輝招手而來投，期待享受港超重拾踢波熱誠，並透露在場外另有生涯規劃，有信心可兩邊兼顧追尋目標。

為東方建功的後衛馮慶燁承認，球隊雖全取3分，但失兩球反映領先時不夠進取，變相拖慢節奏及增加誤傳被打反擊，「被追至3：2，幾乎斷送勝仗，這是需要改善，但踢波有時就是這樣，幸好能夠即時修正，希望之後訓練再檢討和做得更好」。主教練盧比度承認，球員心態不及上仗，需要避免今仗比賽尾段欠佳表現再次發生。

同日另一場，冠忠南區作客青衣運動場對晉峰，開賽初段有隊長佐佐木周12碼宴客，仍憑對方中堅艾拔簡勞的烏龍球先開紀錄，加上鞠盈智及夏志明的入球，上半場已領先3：0，守將盧斯安奴完場前埋齋，助南區大勝4：0，與傑志同樣兩戰全勝、入7球零失球進佔前兩名。晉峰在主場兩連敗，入3球失9球。

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