NBA｜簡達再塗鴉球鞋籲杯葛北京冬奧　與邵嵐合照展示「光時旗」 (22:07)

效力NBA球隊塞爾特人的中鋒簡達，今晨（31日）再上載4張球鞋照片，呼籲杯葛明年北京冬奧。城大學生會前外務副會長邵嵐則上載與簡達的合照，顯示二人齊齊手持「光時」旗幟，又稱感謝對方支持港人。外媒報道，內地互聯網已無法搜尋簡達消息。
土耳其裔的簡達早前發布短片批評中國，更稱要還西藏人民自由，今晨則上載4張藍色球鞋照片，分別寫上「NO BEIJING 2022」、「NO RIGHTS NO GAMES」等字句，又留言寫道「習近平不能主辦即將舉行的冬奧」。前香港大專學界國際事務代表團成員、城大學生會前外務副會長邵嵐，隨後上載她與簡達在國會山的合照，二人手持「光時」旗幟，她又稱感激簡達與港人同行。
美國全國廣播公司（NBC）表示，擁NBA轉播權的騰訊已將塞爾特人球賽直播下架，向NBA賽會了解原因後未獲回覆，內地互聯網則無法再搜尋簡達資料。早在簡達拍片後，中國外交部發言人汪文斌回應道，簡達只是試圖引起注意。
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The genocidal Chinese government and the insecure tyrant behind it all
XI JINPING must not be allowed to host the upcoming Winter Olympics.
Say NO to @Beijing2022!!#FreedomShoes#NoBeijing2022 pic.twitter.com/Q6DXtpoZqE— Enes Kanter (@EnesKanter) October 30, 2021