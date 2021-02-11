NBA｜簡達再塗鴉球鞋籲杯葛北京冬奧　與邵嵐合照展示「光時旗」 (22:07)

土耳其裔的簡達早前發布短片批評中國，更稱要還西藏人民自由，今晨則上載4張藍色球鞋照片，分別寫上「NO BEIJING 2022」、「NO RIGHTS NO GAMES」等字句，又留言寫道「習近平不能主辦即將舉行的冬奧」。前香港大專學界國際事務代表團成員、城大學生會前外務副會長邵嵐，隨後上載她與簡達在國會山的合照，二人手持「光時」旗幟，她又稱感激簡達與港人同行。

美國全國廣播公司（NBC）表示，擁NBA轉播權的騰訊已將塞爾特人球賽直播下架，向NBA賽會了解原因後未獲回覆，內地互聯網則無法再搜尋簡達資料。早在簡達拍片後，中國外交部發言人汪文斌回應道，簡達只是試圖引起注意。

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