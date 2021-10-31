西甲｜阿古路留醫檢查心臟　巴塞失分折將未止頹　入座率20年新低 (17:25)

巴塞隆拿暫代教練沙治今晨（31日）首次領軍未能帶來好的開始，在西甲主場被下游的艾拉維斯逼和1：1，前鋒阿古路更因胸口痛及暈眩，上半場末段退下火線，其後送院詳細檢查，中堅碧基亦扭傷小腿，暫未知周中歐聯分組賽第4輪能否上陣。巴塞球迷亦似失去耐性，此役只有約3.7萬人進入魯營球場觀戰，是20年來新低。
巴塞隆拿上周中辭退朗奴高文，由B隊教練沙治暫時領軍，前鋒安素法迪及中場法蘭基迪莊等6名傷兵缺陣，球隊續用4-3-3陣式迎戰艾拉維斯。此役掛帥的阿古路比賽期間要求被換出，及至上半場末段，33歲的他躺在地上及按着胸口，醫護人員迅速衝入球場協助。他在42分鐘站起來自行步出球場，由菲臘比古天奴入替。巴塞賽後發聲明稱，「阿古路上半場大部分時間出現胸口痛楚，離場後被送往醫院做心臟檢查」。沙治則說：「他有點暈眩，已送院，我暫時無可奉告。」
巴塞鋒將迪比於49分鐘左路彎入世界波領前，卻在3分鐘後被艾軍前鋒路爾斯干沙利斯如入無人之境，射入扳平1：1完場，令巴塞近3場西甲錄得1和2負，賽後11戰得16分續排第9，被榜首宿敵皇家馬德里拋離8分，艾軍則以10分升上第16位。另外，巴塞的34歲守將碧基在70分鐘因小腿受傷被換出，周中歐聯E組作客包尾的基輪戴拿模上陣成疑。巴塞現以3戰得3分排第3，分別落後榜首拜仁慕尼黑及次席賓菲加6分和1分。
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