西甲｜阿古路留醫檢查心臟　巴塞失分折將未止頹　入座率20年新低 (17:25)

巴塞隆拿上周中辭退朗奴高文，由B隊教練沙治暫時領軍，前鋒安素法迪及中場法蘭基迪莊等6名傷兵缺陣，球隊續用4-3-3陣式迎戰艾拉維斯。此役掛帥的阿古路比賽期間要求被換出，及至上半場末段，33歲的他躺在地上及按着胸口，醫護人員迅速衝入球場協助。他在42分鐘站起來自行步出球場，由菲臘比古天奴入替。巴塞賽後發聲明稱，「阿古路上半場大部分時間出現胸口痛楚，離場後被送往醫院做心臟檢查」。沙治則說：「他有點暈眩，已送院，我暫時無可奉告。」

巴塞鋒將迪比於49分鐘左路彎入世界波領前，卻在3分鐘後被艾軍前鋒路爾斯干沙利斯如入無人之境，射入扳平1：1完場，令巴塞近3場西甲錄得1和2負，賽後11戰得16分續排第9，被榜首宿敵皇家馬德里拋離8分，艾軍則以10分升上第16位。另外，巴塞的34歲守將碧基在70分鐘因小腿受傷被換出，周中歐聯E組作客包尾的基輪戴拿模上陣成疑。巴塞現以3戰得3分排第3，分別落後榜首拜仁慕尼黑及次席賓菲加6分和1分。

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