英超｜C朗卡雲尼70歲鋒線領曼聯拔刺　蘇斯克查「最老陣容」為帥位減壓 (15:34)

曼聯領隊蘇斯克查在上仗主場5球大敗予利物浦，過去一周備受下台壓力，管理層終繼續讓他領軍作客熱刺，他亦棄用慣常使用的4-2-3-1陣式，改踢3中堅的3-5-2陣式，中堅華拉尼傷癒復出率領防線，雙箭頭由合計70歲的兩大球星C朗及卡雲尼聯手攻堅。「紅魔」背水一戰明顯變得積極，各人多走一步參與攻守，經過孫興慜近門起腳高出，以及熱刺守將基斯甸羅美路門前撞入被判越位「詐糊」，曼聯在39分鐘反客為主先開紀錄，般奴費南迪斯左路傳中，C朗在遠柱第一時間窩利抽入，打破個人英超4場入球荒，這對葡萄牙孖寶為紅魔半場領先1：0。

換邊後初段，C朗曾有一次射門破網因越位無效，但在64分鐘一次反擊傳予卡雲尼挑射得手，加上後備入替的拉舒福特於完場前4分鐘埋齋，曼聯終作客大勝3：0，結束聯賽4場不勝，亦是球隊各賽事近11場首次零失球，賽後10戰17分升上第5，仍落後榜首車路士8分。

C朗交出一入球一助攻成功臣，亦以36歲零267日，成為繼2014年的杜奧巴後，在單場英超交出入球兼助攻的最年長球員。他賽後回應近期批評時說：「作為一間大球會，受到批評是很正常，這不會困擾到我，我已經踢了18年職業足球，深深明白贏出會被讚完美，輸了就會被罵垃圾，生活就是這樣，遇到糟糕時刻就要立即改變，今天我們做到了。」

蘇斯克查暫保帥位，料至少帶隊準備未來兩場大戰，分別為周中歐聯作客阿特蘭大及周六的曼市打吡。他承認，過去一周對職球員非常艱難，此刻球員的經驗顯得重要，「今場是我執教曼聯3年以來起用年紀最大的陣容，但現時要這樣做。卡雲尼在操練表現出色，與C朗合作很好，踢出首屈一指表現，我們這個團隊亦有所提升」。名宿加利尼維利認為，曼聯變陣後確減輕了後防壓力，卡雲尼亦使C朗在前場不用再單打獨鬥，「C朗之前對利物浦及李斯特城，看起來像個小孩。今場很適合他發揮，不僅是入球，他亦終於有參與在球隊之中」。

另邊廂，熱刺領隊紐奴吞下今季英超第5場敗仗，今仗更未有射門中龍，為熱刺第350次上陣的射手哈利卡尼持續低迷，鮮有攻門機會。紐奴離場時被全場球迷報以噓聲，英媒報道，儘管成績和表現不佳，但熱刺管理層未有換帥打算，願意給該名葡萄牙籍教頭更多時間去扭轉局勢。

其他報道：10人曼城負水晶宮 紅軍遭白禮頓逼和

其他報道：法國羽賽｜鄧俊文謝影雪4強負丹麥組合 放眼德國賽

其他報道：劉知名為空手道播種 奧運不再兼缺學界 冀業界「做大個餅」