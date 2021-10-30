英超｜阿仙奴輕取李斯特城 近9仗不敗 阿迪達盛讚麾下發揮 (22:07)

阿仙奴此仗沿用上場聯賽擊敗阿士東維拉的正選陣容，而主隊李城由勞基湯馬斯取代有傷在身的翼衛列卡度彭利拿。惟客軍上半場可謂佔盡優勢，開賽僅4分鐘即憑中堅加比爾馬加希斯接應角球跳頂建功，加上伊美路維18分鐘後上撞射得手，個人連續2場聯賽取得「士哥」，助兵工廠半場手執2：0優勢。

換邊後李斯特城迅即作出調動，並多番利用兩翼傳中或在邊線發難製造攻勢。該隊全場控球率高達64%，而且射門達16次，比阿仙奴多7次。不過今仗貢獻8次撲救，賽後當選最佳球員的阿仙奴門將蘭絲達爾，下半場連番將後備入替的哈維班尼斯及盧卡文射門拒諸門外，最終助客軍保住兩球勝果而回。阿仙奴領隊阿迪達賽後大讚球隊發揮出色，「能夠克服作客劣勢，在一支強隊身上全取3分而回不是易事，因此我十分高興。」他又表示，蘭絲達爾上半場救出占士麥迪臣的撲救「精彩絕倫」。

事實上，由季初三連敗至如今錄得9場不敗並只有4個失球，阿仙奴一條愈見穩健的防線可謂居功至偉，難怪兵工廠阿迪達賽前已表明對球隊防守表現信心十足，「我們的防守球員非常有潛質。他們個人技術固然出色，也有非常出眾的團隊意識，而且還很年青。如果我們能好好培育他們，我有信心他們可以成為球隊未來5、6年的中流砥柱」。

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