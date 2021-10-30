乒乓｜李靜高禮澤領軍商場推廣　盼乘奧運熱「重新開發」新星 (21:34)

「恒生乒乓球學院．全民乒乓嘉年華」一連兩日舉行，展出香港乒乓球發展的歷史資料和珍藏。一眾港隊球手除為場邊市民簽名合照，亦在場內球枱獻技。其中一場由港隊首席混雙組合黃鎮廷/杜凱琹，大戰現任港隊教練的李靜及高禮澤，最終2004年雅典奧運男雙奪銀的「乒乓孖寶」以5：2勝出。

現為港乒女子隊教練的李靜，在東奧期間連爆金句人氣急升，他欣喜在商場內推廣乒乓，期望從中「重新開發」新一代球手，「看到不少小朋友排住隊打球，對我們可能是潛在冠軍球手，一個都唔好放過。放多點時間在青少年選拔，但我們只是提出意見予乒總，都會跟緊點，希望發現更多星光」。高禮澤亦稱奧運熱潮增加了學童對乒乓興趣，「多了很多學生報名，以前有小學訓練班11、12個，奧運後25人一班，枱都不夠」。

港乒將遠征美國侯斯頓，出戰下月23至29日的世界賽，早前右手受傷錯過亞洲賽的蘇慧音透露，傷勢已有好轉，期望趕及復出參加世界賽女單。

其他報道：奧運熱潮｜李慧詩張小倫鬧市宣傳品牌 花劍隊疫下征途再被打亂

其他報道：日聯盃︱名古屋鯨魚首奪日聯盃冠軍 破10年錦標荒（附全場精華）

其他報道：西甲｜艾薩德發聲明暗示沙維難回巢 巴塞會長稱好友列入選帥名單

其他報道：港超｜傑志向殘陣香港U23派6蛋 丹恩奴域今季二度戴帽