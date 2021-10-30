港超｜傑志向殘陣香港U23派6蛋　丹恩奴域今季二度戴帽 (19:56)

港足U23赴日戰畢U23亞洲盃外圍賽，職球員返港後須隔離兩周，今仗兩隊都有多名U23球員缺陣，以青年球員為主的香港U23更有主教練張健峰及5名球員缺陣，今仗大軍只得18人，由助教朱兆基暫代督師，「超齡」中場黃威首現名單先列後備。

傑志同樣有陳晉一等3名U23小將缺陣，但仍可強陣出擊，甫開賽2分鐘已由中場巴爾拿打開紀錄，陳肇鈞於9分鐘攻入加盟「藍鳥」後首個入球，以及丹恩奴域頭槌再下一城，傑志在12分鐘已領先3：0。36分鐘，球證羅碧芝一次吹停賽事期間，香港U23後防疑發生誤會而停步，反被安永佳單刀推過門將射成4：0完上半場。

換邊後傑志繼續狂攻，但羅拔圖、加維蘭、陳肇鈞及丹恩奴域的攻門，均被U23的晉峰借將門將龐焯熙撲出或中楣彈出。香港U23於66分鐘換入黃威，這名東方龍獅借將首為球隊上陣，但丹恩奴域於76及86分鐘再入兩球，完成帽子戲法，協助傑志大勝6：0，聯賽開季兩連勝。這名40歲黑山籍球星繼本月中菁英盃對晉峰後，今季第2次連中三元。

傑志暫代主教練金東進稱滿意賽果，但承認球隊錯失可再增添紀錄的機會。暫代領軍U23的朱兆基稱，在多名球員仍隔離下，鼓勵其餘球員此時把握機會「爭位」。

其他報道：奧運熱潮｜李慧詩張小倫鬧市宣傳品牌 花劍隊疫下征途再被打亂

其他報道：日聯盃︱名古屋鯨魚首奪日聯盃冠軍 破10年錦標荒（附全場精華）

其他報道：西甲｜艾薩德發聲明暗示沙維難回巢 巴塞會長稱好友列入選帥名單