西甲︱傳沙維最快下周六首次領軍巴塞　卡索拉：他已準備就緒 (19:45)

巴塞隆拿昨（28日）辭退朗奴高文，由巴塞B隊主帥沙治暫代主帥職務，在香港時間下周日凌晨首次領軍，於西甲迎戰下游的艾拉維斯，惟這球會名宿或很快便需退位讓予回巢的另一名宿沙維。據報沙維將於下周四返回西班牙，或最快下周六聯賽作客切爾達時「地標」領兵。
49歲的沙治今晨已與巴塞隆拿職球員會晤及督師訓練，備戰對艾拉維斯的首戰，其間暗示只會短期領軍，球隊情况不會大變。西班牙《阿斯報》報道，勢回巢的卡塔爾球會艾薩德教頭沙維，將在下周四返回巴塞及落實執教；換言之，沙治的最後一次領軍可能是下周中歐聯作客基輔戴拿模。惟亦有報道指41歲的沙維，需至近11月中的國際賽期間才會上任。
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沙維今晨在艾薩德的賽前記招中避談巴塞，僅稱「注重手頭上的球會工作」。與此同時，艾薩德在社交平台發起挽留沙維的行動，而球迷也紛紛響應。該隊的36歲前西班牙國腳中場辛迪卡索拉則說：「沙維當然已準備就緒（執教巴塞）。不論是採用4-3-3或3-4-3陣式，他都喜歡大量的控傳足球戰術，這就是巴塞所需要的，這就是他們的風格。」
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