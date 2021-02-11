NBA︱勇士公牛開季連捷告終 簡達社交網寫「FreeHongKong」 (18:00)

勇士在「咖喱仔」開季已手感火熱下取得4連捷，不過今迎灰熊遇上同樣大勇的摩蘭特，全場攻入30分的後者，在加時末段上籃取得關鍵兩分，終令勇士以3分之差飲恨，新季首次落敗，被同日贏波4戰全勝的猶他爵士壓過，以4勝1負暫列西岸次席。

東岸方面，日前寫下25年來最佳開季的公牛，今面對另一支「黑馬」紐約人，在第4節剩餘9.5秒追至落後1分，雖然對手球星祖利斯蘭度兩罰全炒，但迪羅辛未能把握絕殺機會，跳投起手「Air Ball」，終以103：104僅敗，但仍以4勝1負續居東岸榜首。

另外，波士頓塞爾特人中鋒簡達繼早前接連譴責中國政府打壓西藏及新彊維吾爾人後，今再於社交網上載當地NBA球迷入場支持其言論的相片，並在貼文寫上「改變已經來臨，沒有人可以阻止它」，又加上「FreeHongKong」及「StandWithTaiwan」等字眼。

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