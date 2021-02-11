西甲｜巴塞傳付900萬助沙維解約回巢　B隊教練沙治暫領軍 (23:19)

49歲的沙治將在周六西甲首次領軍，對手是客軍艾拉維斯。他是巴塞青訓產品，球員時代司職左閘，1993至2002年間效力巴塞，上陣382次入11球，主要本土冠軍榮譽是3次西甲及兩次西班牙盃，而與他一起在1997年奪得歐洲盃賽冠軍盃的隊友是哥迪奧拿、安歷基、艾比拿度、費利亞、朗拿度、費高、史岱哲哥夫、拜亞、古圖等。

沙治於2005年在馬德里體育會收山，曾代表西班牙隊出賽56次入1球，是1994和1998年世界盃，以及1996和2000年歐洲國家盃主力，於2009年展開執教生涯，領軍的著名球隊有馬略卡，又在2017至2019年間擔任中超球隊浙江綠城主教練，今年成為巴塞隆拿B隊主帥。

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沙治料極有可能只是過渡人物，事關巴塞已明言一旦找到合適的長期教練，沙治便會退回巴塞B隊，而現是卡塔爾球會艾薩德教練的沙維會是巴塞的頭號目標，並有消息指他早前已口頭承諾回巢，而一旦他與艾薩德解約，巴塞又願賠償100萬歐元（約910萬港元），這名41歲名宿便可回歸。沙維於1998至2015年效力巴塞，上陣767次入85球後，於2015年轉會艾薩德，2019退役後成為該隊主帥，執教至今贏得7個錦標。除沙維外，據報有機會成為巴塞新帥的，尚有比利時隊主帥馬天尼斯、意籍名帥干地和阿積士教頭坦夏格等。

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