德國盃｜拜仁吞5蛋43年來最差　總監震驚　傳羅拔仔壓美斯奪金球獎 (19:26)

拜仁此役強陣出擊，攻擊手「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基、利萊辛尼、湯馬士梅拿、基拿比、中場甘美治及門將紐亞等均擔正，卻在開賽80秒便被慕遜加柏的古奧迪亞干尼破門，隊友賓斯拜尼在15和21分鐘梅開二度，加上比列安保路於51和57分鐘亦入兩球，令拜仁自1978年以來首吞5蛋，對上一次失5球是2012年德國盃決戰多蒙特負2：5。拜仁亦連續兩屆在德國盃次圈止步。

慕軍中場莊拿斯荷夫曼說：「開賽約20分鐘便失3球定會影響你，拜仁球員亦只是凡人。」沙歷咸美斯認為在德國盃首負慕軍，並非由於教練拿高斯文因染疫續缺陣，事關拜仁賽前3仗都能以4球的優勢大捷，他說：「我們明白這次作客是硬仗，卻沒想過會有這樣的結局。實在很難解釋。這是一次集體停電。」

此外，有疑似金球獎排名流出，顯示羅拔仔有望首度得獎，第2至10名依次是美斯、賓施馬、穆罕默德沙拿、佐真奴、基利安麥巴比、尼高路簡迪、艾寧夏蘭特、基斯坦奴朗拿度（C朗）及奇雲迪布尼。另據報拜仁垂青拿玻里前鋒域陀奧森漢，但傳言身價已被抬高至1.2億歐元（約10.8億港元）。

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