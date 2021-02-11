U23亞盃外︱港足4球負日本 兩戰全敗出局 張健峰促麾下認清與亞洲差距 (17:53)

港足上周六首仗以2：4不敵柬埔寨隊，今午續在福島縣「J-Village」閉門面對東道主日本隊，正選有4個調動，起用畢頓、亞歷斯祖、鄭進泓和鄭子森。日本U22正選有6名日職兵，中場有效力神戶勝利船的鄉家友太及清水心跳的松岡大起，在上半場已佔盡優勢，12次攻門6球中龍，14分鐘由藤尾翔太接應傳中頭槌先開紀錄。港足在上半場僅得37%控球率及一次由林衍廷的射門，半場落後0：1。日本換邊後有藤尾翔太梅開二度，加上隊長鄉家友太及細谷真大各建一功，最終以4：0大勝港足，連同周二以4球大勝柬埔寨隊，兩戰全勝入8球及零失球取得K組首名，晉身明夏決賽周。

港足U23今屆兩戰全敗0分排榜尾出局，入2球失8球，今仗面對日本隊只得兩次起腳機會。主教練張健峰認為，球員在紀律、鬥心及態度上，均比上仗對柬埔寨隊時進步，但最希望是球員認清自己跟亞洲球隊的差距，「相處中會發現球員不太認知到水平差距，他們叫做年青球員，其實也不年青了，但比賽經驗仍很少，這種認知是香港球員現時發展最缺乏的事」。他亦對柬埔寨隊能提升至現有水平不感意外，「柬埔寨過去5、6年發展青訓方向一致，我們香港又如何呢？是否投放了資源就可以？如果本地足球生態發展不一致，出來效果是不在於投資了多少」。

效力傑志的19歲小將陳晉一是今次港足U23大軍中唯一大港腳，也曾出戰亞冠盃分組賽。他認為港足跟亞洲球隊的分野在於把握力，提及部分球員下屆仍適齡參賽，寄望大家能繼續進步，「首仗不敵柬埔寨隊，對戰意很大打擊，今仗球員水準明顯跟對方有差距，每個差別都造成這個賽果。經歷這兩場比賽，希望大家學懂如何準備一場比賽，不再是馬馬虎虎，而是認真跟對手戰鬥，希望回港後繼續進步，下屆不可以再接受這結果。」港足明早登機回港接受隔離。

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